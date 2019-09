Sospiro di sollievo per Credit Suisse, respinte tre cause negli USA

NEW YORK - Un tribunale di New York ha respinto tre cause intentate contro l'istituto bancario elvetico Credit Suisse relative a un complesso prodotto finanziario. I ricorrenti accusavano la banca di averli ingannati per indurli a investire sulle fluttuazioni del mercato azionari. In una giornata nera, all'inizio del 2018, i titoli hanno perso in un solo giorno il 96% del loro valore.

Questa "turbolenza" ha colpito pesantemente gli investitori che avevano fatto affidamento su condizioni di mercato stabili. Secondo i ricorrenti, l'istituto elvetico non aveva fornito loro sufficienti informazioni sui rischi e aveva contribuito, attraverso le sue azioni, a incrementare le perdite.

La Corte di New York ha però dato torto ai ricorrenti, sostenendo che le loro tesi non dimostravano che Credit Suisse intendeva frodarli. Inoltre, secondo il giudice, la banca svizzera aveva messo in guardia a dovere gli investitori sugli eventuali rischi.

Il prodotto in questione, legato alla volatilità dei mercati azionari, si chiama VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN (simbolo: XIV) e lo scorso 5 febbraio aveva perso gran parte del proprio valore. Poco tempo dopo, in relazione alla prima causa intentata da un cliente insoddisfatto, la banca aveva indicato in un comunicato di non aver ingannato gli investitori riguardo al valore del prodotto e di non aver provocato il crollo del titolo.

Nel prospetto di emissione sono stati illustrati in maniera accurata e completa i rischi del prodotto XIV, che era destinato esclusivamente a clienti istituzionali esperti, aveva sottolineato Credit Suisse.