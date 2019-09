Responsabile della sosenibilità per Lafargeholcim

ZURIGO - Il gigante dei materiali da costruzione Lafargeholcim imbocca una strada verde con la creazione, in seno alla direzione generale, di un posto di responsabile della sostenibilità. Il ruolo è stato affidato alla francese Magali Anderson.

L'estensione dell'esecutivo del gruppo - a partire dal primo ottobre - si inserisce nel quadro degli sforzi di quest'ultimo per imporsi come un «leader industriale in materia di decarbonizzazione, economia circolare, salute, sicurezza, così come di responsabilità sociale e imprenditoriale», si legge in un comunicato.

Ingegnere e meccanica di formazione, Magali Anderson fa parte di Lafargeholcim dal 2016, in qualità di responsabile di salute e sicurezza.