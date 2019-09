McDonald's aumenta i prezzi per la prima volta in 6 anni

ZURIGO - Forse anche voi come il nostro lettore sangallese Stefan S. andando al Mac vi siete domandati: «Ma i Chicken McNuggets sono sempre costati 4.10?». La risposta è no, come confermato anche dal McDonald's Svizzera che, negli ultimi giorni, ha aumentato i prezzi dei suoi prodotti in misura variabile. «Abbiamo provveduto ad adeguare i prezzi consigliati alla vendita in base alla situazione attuale del mercato», conferma a 20 Minuten la portavoce Deborah Murith, «era da 6 anni che non effettuavamo nessun ritocco verso l'alto».

A essere interessati, conferma l'azienda, 15 degli 80 prodotti disponibili. L'aumento va dal 5% (per esempio il Big Tasty che da 8.30 ora è 8.80) fino all'11% (è il caso della porzione piccola di patatine da 3.50 a 3.90).

Attenzione, non è detto che il rincaro avenga in maniera omogenea ovunque: le singole filiali, infatti, hanno la facoltà di adeguarsi o meno «applicando il miglior rapporto qualità-prezzo per la loro posizione».