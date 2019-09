BKW rileva Swisspro

BERNA - La società elettrica bernese BKW si espande nel settore delle soluzioni informatiche e di automazione degli edifici rilevando per intero la società zurighese Swisspro Group. Il prezzo della transazione non viene rivelato.

Stando a un comunicato odierno, Swisspro è un'impresa fondata nel 1999 attiva nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione così come nell'automazione degli immobili e nelle installazioni elettriche. Nella sua sede centrale di Urdorf e nei suoi altri 18 siti in Svizzera - di cui uno a Manno - dà lavoro a oltre 1'100 dipendenti. Il giro d'affari ha raggiunto i 210 milioni di franchi circa lo scorso anno.

Le due aziende si "completano in maniera ideale" in relazione all'offerta di prestazioni, al segmento di mercato e di clientela così come nelle priorità geografiche, si legge nella nota.

Swisspro entrerà come marchio indipendente nella rete BKW. Sia i vecchi proprietari che gli altri membri della direzione continueranno a dirigere le attività operative. Per i clienti, partner e collaboratori - viene affermato - non cambierà quindi nulla.

La transazione deve ancora essere approvata dalla Commissione della concorrenza (COMCO).