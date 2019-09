Swiss: un'estate 2019 un po' più puntuale

ZURIGO - Ritardi, cancellazioni e caos negli aeroporti: l’estate dello scorso anno era stata un vero e proprio calvario per chi si metteva in viaggio. E anche i passeggeri di Swiss avevano avuto la loro buona dose di disagi. Il livello di puntualità della compagnia aerea svizzera, infatti, non si era mai attestato a un livello così basso: solo il 73% dei voli arrivava in orario, valore che in luglio era sceso al 66%, calcola il portale Airhelp.

Nell'ultimo anno, Swiss ha tentato di porre rimedio a questa situazione con l’offensiva “Precise” e, ora, tira un primo bilancio dell’operazione, costata decine di milioni di franchi. «Abbiamo avviato il programma perché non si ripetesse la situazione dell’estate del 2018», spiega a 20 Minuten Marcus Schnabel, Head of Operations Planning and Control.

L’operazione, fa sapere, ha permesso di migliorare la puntualità, da aprile ad agosto 2019, del 4,4% su base annua. Un picco lo si è registrato in particolare in agosto, con un +9,7%. Tuttavia, la compagnia non comunica il dato di base su cui calcola tali progressioni e, secondo il portale Airhelp, il miglioramento per il mese in questione si limiterebbe a un +4%, con una puntualità del 71%.

Tra le 40 misure del programma “Precise” figurano equipaggi aggiuntivi, più velivoli di riserva e l’estensione della sosta nelle diverse destinazioni. «Alcune misure necessitano di una fase di messa in opera più lunga e mostreranno la propria efficacia il prossimo anno», fa notare però Schnabel. Un volo è considerato in ritardo se parte o arriva più di 15 minuti dopo l’orario previsto.