Crealogix scivola nelle cifre rosse nel 2018/19

ZURIGO - Crealogix, gruppo zurighese attivo nelle soluzioni digitali per aziende, principalmente software per banche, ha chiuso l'esercizio 2018/19, terminato a fine giugno, con una perdita di 6,3 milioni di franchi, a fronte di un utile netto di 0,9 milioni un anno prima.

Il giro d'affari è per contro salito del 17% a 101,9 milioni di franchi, superando per la prima volta la soglia dei 100 milioni, indica una nota odierna. In valute locali la progressione è stata perfino del 19%.

Il gruppo spiega che la perdita è dovuta in parte a un ammortamento dell'avviamento (goodwill) di 5,1 milioni di franchi e in parte a un calo degli affari sul mercato britannico in seguito alla Brexit.

Il passaggio dal modello di licenza tradizionale a quello di locazione conosciuto come "Software as a service" (SaaS, software come servizio) ha temporaneamente rallentato la redditività, indica ancora Crealogix. L'utile operativo EBITDA è sceso da 7 a 1,9 milioni di franchi, con il relativo margine peggiorato dall'8,1 all'1,8%.

Il consiglio d'amministrazione propone di non versare alcun dividendo, mentre l'anno scorso gli azionisti avevano ottenuto 25 centesimi per titolo.

Per l'esercizio in corso il gruppo si attende un proseguimento della crescita. A medio termine prevede di raggiungere un cash flow stabile e un margine EBITDA a due cifre.