Bernard Lukey nuovo Ceo di Schenk Holding

ROLLE - Dal primo settembre, Bernard Lukey è il nuovo direttore generale del Gruppo Schenk di Rolle (VD), azienda che dal 1893 ha proprietà e vigneti in Svizzera, Francia, Italia e Spagna ed una rete distributiva mondiale.

Lukey, già membro del consiglio di amministrazione della Schenk Holding dal giugno 2018 al giugno 2019, «aveva già avuto modo di entrare in contatto e conoscere le dinamiche delle diverse cantine e aziende del Gruppo», sottolinea l'azienda.

Nato a Vevey nel 1969, Bernard Lukey ha passato metà della sua carriera in posizioni manageriali all'estero e ha grande esperienza e conoscenze nella trasformazione digitale ed un background in ambienti multiculturali in rapida crescita.

Dopo una prima carriera in Nestlé e Nespresso, il nuovo Ceo del Gruppo Schenk nel 2005 è diventato numero uno di Ozon.ru, la più grande realtà di vendita online in Russia, ed in seguito ha guidato le operazioni di vendita e partnership di Yandex, il quarto motore di ricerca più grande al mondo.

In questo ruolo, Bernard Lukey è affiancato da altri tre direttori: Frank Hooij per i mercati internazionali, André Fuchs per la Svizzera e Jonathan Pennella per il supporto amministrativo e finanziario.