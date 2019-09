Monopattini elettrici: boom di vendite in Svizzera

ZURIGO - È boom delle vendite di monopattini elettrici, con gli svizzeri che si orientano sempre più verso i modelli più cari: lo segnala il commerciante online Digitec Galaxus, secondo il quale nella prima metà dell'anno il numero di questi piccoli veicoli - peraltro non sempre ben visti - forniti ai clienti è quintuplicato rispetto allo stesso periodo del 2018.

Nel frattempo il rivenditore web propone un'ottantina di modelli, si legge in un comunicato odierno. Chi compra spende sempre di più: due terzi dei prodotti acquistati costava fra 400 e 600 franchi, mentre un anno fa i due terzi degli acquirenti pagavano meno di 400 franchi.

Secondo Digitec Galaxus il rincaro è dovuto tra l'altro alla presenza di un numero sempre maggiore di modelli omologati per la circolazione stradale - chi viaggia sulle strade senza campanello, fanali anteriori e posteriori e freni su entrambe le ruote potrebbe essere multato - oltre alla maggiore consapevolezza degli svizzeri su questo tema.

Le cifre di vendita dimostrano che gli e-scooter sono particolarmente in voga tra gli uomini: solo 13 acquirenti su 100 sono donne. Anche la suddivisione delle classi di età parla da sé: un acquirente su tre ha fra i 30 e i 39 anni, uno su quattro tra i 20 e i 29 anni e uno su cinque tra i 40 e i 49 anni. Dunque, il tipico proprietario di un e-scooter in Svizzera è un trentenne di sesso maschile.

Come noto non tutti fanno i salti di gioia per la forte diffusione di monopattini: in diverse città mondiali la loro proliferazione ha portato a seri problemi e anche nella Confederazione l'argomento è spesso al centro di accese discussioni: i pedoni si sentono spesso minacciati da chi circola sui marciapiedi o nelle zone pedonali e forti perplessità solleva anche l'impatto ambientale di questi mezzi.