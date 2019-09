Spark Therapeutics, Roche rinvia la scadenza

BASILEA - Roche ha ancora una volta prolungato la sua offerta miliardaria di acquisto di Spark Therapeutics, società americana specializzata nelle terapie geniche, portando la scadenza al 3 settembre dal 31 luglio inizialmente previsto. In nuovo termine per concludere l'operazione è stato fissato al primo ottobre, invece del 3 settembre.

La proroga consente alla Federal Trade Commission statunitense e all'autorità britannica Competition and Markets Authority di finalizzare le analisi del caso, precisa il gruppo farmaceutico in un comunicato.

Restano peraltro invariate le condizioni dell'operazione. Roche offre 114,50 dollari per azione di Spark Therapeutics, per un ammontare totale di 4,3 miliardi di dollari. L'impresa con sede a Philadelphia è stata la prima ad aver ricevuto, nel 2017, il via libera dalle autorità americane per una terapia genica.

I consigli di amministrazione dei due gruppi avevano approvato l'operazione all'unanimità ma, come è noto, il gigante farmaceutico basilese deve affrontare una forte resistenza all'acquisizione da parte di diversi investitori. Numerosi azionisti stanno tentando di silurare l'operazione rivolgendosi ai tribunali americani.

Ad inizio luglio il CEO de Roche, Severin Schwan, aveva comunque detto di essere convinto di poter portare a termine l'acquisizione di Spark Therapeutics entro la fine dell'anno.