Burkhalter: su il fatturato ma giù gli utili

ZURIGO - La società zurighese Burkhalter, attiva nel settore dell'installazione di impianti elettrici e operativa anche in Ticino, archivia il primo semestre con un utile netto di 9 milioni di franchi (-9% su base annua), un risultato operativo Ebit di 11 milioni (-8%) e un fatturato di 241 milioni (+1%).

In un comunicato odierno l'impresa spiega il calo della redditività con la pressione dei prezzi che da anni interessa il settore e che non accenna a calare, nonostante il boom della costruzione. Sebbene manchi personale specializzato nel ramo serpeggia la paura di un insufficiente sfruttamento delle capacità, con conseguente ricadute negative sui livelli tariffari, osservano i dirigenti dell'azienda.

Malgrado le condizioni di mercato considerate difficili per l'insieme dell'esercizio i vertici mantengono la previsione di un utile per azione in linea con quello del 2018 (3,92 franchi).

Quotato in borsa dal giugno 2008, il gruppo è attivo in 98 località svizzere attraverso 47 società operative controllate, molte delle quali nei Grigioni, ma una sola in Ticino: la Elettro-Celio di Giubiasco. Complessivamente l'organico è di circa 3000 posti di lavoro a tempo pieno.