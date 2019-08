Prodotti equi e solidali: gli svizzeri ne comprano sempre di più

Prodotti equi e solidali Caricamento in corso ... Acquisti prodotti equi e solidali? Sì, ogniqualvolta è possibile Solo ogni tanto No, non mi interessano/costano troppo Non so [{"keyQ":"q_9qztus"}] Vota Risultati Acquisti prodotti equi e solidali? Sì, ogniqualvolta è possibile 62% (26 voti) 62% Solo ogni tanto 21% (9 voti) 21% No, non mi interessano/costano troppo 17% (7 voti) 17% Non so 0% (0 voti) 0% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1388343,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"862041","title":"Prodotti equi e solidali","questions":{"q_9qztus":{"a":{"a_hcn8a":"Sì, ogniqualvolta è possibile","a_2offbl":"Solo ogni tanto","a_gr9jx5":"No, non mi interessano/costano troppo","a_y6mf7r":"Non so"},"q":"Acquisti prodotti equi e solidali?","t":"0"}}}

BASILEA - I consumatori svizzeri non hanno mai speso così tanto come nel 2018 per prodotti equi e solidali: ogni abitante l'anno scorso ha sborsato in prodotti certificati 101 franchi. I beni dotati di etichetta che garantisce condizioni di lavoro eque e metodi di coltivazione sostenibile hanno generato un giro d'affari di 865 milioni di franchi, il 13% in più rispetto al 2017, ha comunicato oggi l'organizzazione di categoria Swiss Fair Trade.

Le bevande (succhi di frutta, caffè e tè) hanno rappresentato circa un quarto del fatturato (24,2%), seguite da frutta (23,1%), cioccolato e cacao (18,7%), precisa Swiss Fair Trade.