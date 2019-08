Affrancare i pacchi online costerà di meno

BERNA - La Posta e il Sorvegliante dei prezzi hanno raggiunto un accordo sulle tariffe di lettere e pacchi per il 2020. L’adeguamento interesserà in particolare l’affrancatura dei pacchi via internet, che sarà più conveniente per i clienti privati con sconti di 1.50 franchi fino a 10 kg e 3 franchi per quelli fino a 30 kg. I prezzi del servizio interno per gli invii di lettere della Posta A e B rimarranno invece invariati. L’ultima modifica in questo ambito risale al 2004.

Recapiti serali e al sabato - La Posta inserirà definitivamente nell’offerta e introdurrà il pagamento del prezzo corrispondente per il recapito dei pacchi su richiesta anche nella giornata di sabato. I clienti registrati online potranno quindi ora non solo richiedere il recapito dei pacchi in un giorno della settimana a scelta, ma anche farseli consegnare dal postino il sabato per un corrispettivo 4.90 franchi (o con un abbonamento annuale di 20 franchi). Anche i recapiti nella fascia serale (dalle 16.30 alle 21) costeranno di meno, scendendo da 12 franchi a 7.90.

Dichiarazione digitale per gli invii all'estero - Infine, in conformità alle disposizioni internazionali dell’Unione postale universale, anche in Svizzera dal primo gennaio i clienti dovranno registrare e dichiarare in forma digitale su internet i contenuti degli invii per l’estero fino a un peso di 2 kg.

Per gli invii diretti negli USA tale regola è in vigore già dal 1o luglio di quest’anno.