Sahm Distribution richiama il seggiolino «Feva Star Seat»

BERNA - In collaborazione con l’UPI, ufficio prevenzione infortuni, Sahm Distribution richiama il seggiolino per bicicletta «Feva Star Seat» perché sussiste un rischio di infortunio. Ai clienti in questione sarà rimborsato il prezzo d’acquisto.

Il seggiolino «Feva Star Seat» non assicura un sostegno sufficiente del busto del bambino con il conseguente rischio che quest’ultimo batta la testa o il corpo su parti della bicicletta.

I clienti sono pregati di non utilizzare più il seggiolino per bicicletta e di contattare Sahm Distribution per il ritiro: Tel.: +41 79 320 19 84, E-mail: info@sahmdistribution.ch