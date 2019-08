Goldman Sachs intende rafforzare presenza in Svizzera

GINEVRA/ZURIGO - Goldman Sachs vuole espandere le proprie attività in Svizzera, aumentando l'organico a Zurigo e Ginevra, anche ricorrendo ad acquisizioni. È quanto ha dichiarato alla Handelszeitung un responsabile del gruppo bancario americano.

L'azienda, che ha circa 100 dipendenti a Zurigo, vuole creare almeno 25 nuovi posti di lavoro. A Ginevra, si prevede che la forza lavoro passerà dagli attuali cinque a 25 dipendenti, ha specificato il co-direttore del private wealth management per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa Stefan Bollinger al giornale economico.

In Svizzera, la banca mira a una crescita "superiore al mercato", ha aggiunto Bollinger, tra l'altro responsabile delle attività elvetiche di Goldman Sachs. Bollinger non esclude nemmeno acquisizioni - di attività, team o banche - per raggiungere questo obiettivo.

In giugno, Goldman Sachs aveva comunicato che si stava riposizionando a Ginevra, tre anni dopo aver concentrato le sue attività a Zurigo. Presente in Svizzera dal 1974, il gigante bancario americano ha aperto un ufficio a Ginevra nel 2001. Quindici anni dopo, il personale è stato spostato verso Zurigo e i locali romandi sono stati destinati esclusivamente per gli incontri coi clienti.

La grande banca aveva così deciso di riattivare l'ufficio di Ginevra, dotandolo di cinque collaboratori a tempo indeterminato, un team rinforzato da persone di stanza a Zurigo che si spostano più o meno regolarmente.

Precedentemente specializzata nella gestione patrimoniale privata, la filiale francofona di Goldman Sachs offre anche servizi di investment banking e gestione di attivi per la clientela istituzionale. Nel campo della gestione patrimoniale, la banca si rivolge a una clientela facoltosa con averi superiori a 10 milioni di dollari.

A livello globale, Goldman Sachs gestisce circa 1500 miliardi di dollari, di cui due terzi nella gestione di attivi e il resto in quella patrimoniale.