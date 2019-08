ZURIGO - Quasi 400'000 persone in Svizzera hanno più di un posto di lavoro e la tendenza è in aumento. È quanto afferma il domenicale "SonntagsBlick" sulla base di dati dell'Ufficio federale di statistica.

Nel primo trimestre del 2019, 393'000 persone in Svizzera hanno esercitato un'attività professionale per due o più datori di lavoro. Ciò rappresenta l'8,7% della popolazione attiva totale, una percentuale che non è mai stata così elevata.

Secondo il giornale, il fenomeno riguarda soprattutto le donne. Più di una donna su dieci ha infatti due o più lavori, mentre tra gli uomini la proporzione scende a uno su venti. In nessun altro mercato del lavoro in Europa la differenza tra i sessi è così evidente.

Spesso sono i vincoli economici o familiari a spingere le persone a lavorare su più fronti. In prima linea vi sono i lavoratori non qualificati, in particolare nel settore della pulizia e dell'edilizia.