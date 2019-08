Quella guerra dei dettaglianti per accaparrarsi gli apprendisti

ZURIGO - Se fai un apprendistato da Lidl, l'azienda ti regala un abbonamento generale per i mezzi. In questo modo il discount, che nel 2020 avrà bisogno di 50 tirocinanti spera di risultare più attraente.

Una pratica che, forse non lo sapevate, è condivisa da diversi dettaglianti: Coop ti dà un buono da 500 franchi, la Migros vacanze aggiuntive e vantaggi bancari, MediaMarkt un laptop che puoi tenere anche quando hai completato il percorso.

Come mai? Perché anche se il settore del commercio al dettaglio è estremamente popolare si fa fatica a trovare sangue nuovo: «Aumentano i giovani che continuano a studiare, e non è facile per loro riempire i posti vacanti», commenta Marta Kwiatkowski del Gottlieb Duttweiler Institute.

Ma anche se è prassi, non significa che sia una cosa per forza di cose corretta: «Per certi versi è un po' una forma di bullismo economico», spiega Kwiatkowski, «le vittime, in questo senso, sono soprattutto le aziende più piccole che non possono mettere sul tavolo le medesime offerte».