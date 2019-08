Non siamo un Paese di mamme giovani

BERNA - La Svizzera è il Paese d'Europa con il più basso numero di donne che fanno figli al di sotto dei 20 anni (lo 0,8% in termini percentuali). A livello europeo la media è del 4% con punte di oltre il 12% per Bulgaria e Romania. Il Paese dell'UE che più si avvicina alla Confederazione è la Danimarca (1%).

Secondo la fotografia scattata da Eurostat - che ha preso in considerazione i Paesi dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Svizzera - nel 2017 il 92% delle mamme aveva partorito il primo figlio tra i 20 e i 39 anni. Il 4% aveva oltre 40 anni e il restante 4% erano madri giovanissime (tra i 15 e i 19 anni).

Se si guarda alla percentuale di donne primipare sopra i 40 anni, la più elevata si trova in Spagna (8,8%). Seguono l'Italia (8,6%) e la Grecia (6,6%). Per la Svizzera non vengono fornite percentuali per questa fascia di età, ma dovrebbero essere molto più basse.