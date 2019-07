In luglio in Svizzera c'è stato un aumento di offerte di lavoro

ZURIGO - In luglio il numero delle offerte di impiego pubblicate dalle imprese sui propri siti internet è salito dell'1,1% rispetto a giugno: si tratta della prima progressione da quattro anni a questa parte in tale periodo, caratterizzato dalle vacanze estive.

Rispetto a luglio dello scorso anno risulta una progressione del 15,2%, secondo l'ultimo Michael Page Swiss Job Index.

Tra le categorie con gli incrementi maggiori vi sono gli specialisti nel settore chimico-farmaceutico (+15,3% mensile e +11,9% annuo), seguito da sviluppatori informatici (+12,1% e +10,5%) e revisori legali (+9,7%). Questi ultimi registrano però un calo del 5,6% rispetto al luglio 2018. Anche gli specialisti in trasporti, logistica e acquisti, in relazione al commercio online, erano molto ricercati (+9,6%); rispetto a dodici mesi prima segnano perfino una crescita del 40,9%.

In termini geografici (il Ticino non viene contemplato) la progressione mensile più significativa è stata messa a segno dalla regione del Lago Lemano (GE, VD, VS; +8,7%), seguita dalla Svizzera settentrionale (AG, BL, BS; +3,1%), dalla Svizzera centrale (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG; +1,4%), dal Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO; +1,2%) e da Zurigo (+0,9%). In calo per contro la Svizzera orientale (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG; -4,6%).

Su base annua quest'ultima mostra invece l'incremento più marcato, +27,1%, seguita dalla regione del Lago Lemano (+21,8%), dalla Svizzera settentrionale (+14,5%), dal Mittelland (+13,6%), dalla Svizzera centrale (+10,7%) e da Zurigo (+6,9%).