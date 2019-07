Novartis, uno studio in ambito cardiaco è fallito

BASILEA - Novartis ha riconosciuto oggi di aver mancato «di poco» i criteri primari di valutazione fissati per uno studio clinico avanzato - Paragon-HF - in relazione al farmaco per il cuore Entresto (sacubitril/valsartan).

La multinazionale prevede di fare il punto della situazione su questo passo falso durante il prossimo congresso della Società europea di cardiologia che si svolgerà in settembre.

Entresto è già omologato dal 2015 sui principali mercati per i pazienti affetti da determinate patologie. Il farmaco ha generato nel secondo trimestre un fatturato di 421 milioni di dollari. Il fallimento della valutazione non permetterà di espandere l'omologazione. La stima del giro d'affari per il 2025 scende quindi da 5,8 miliardi a quattro miliardi.