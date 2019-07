ABB, crollo dell'utile netto nel secondo trimestre

ZURIGO - La redditività di ABB è crollata nel secondo trimestre a causa della vendita in perdita delle attività relative agli inverter solari, sistemi che trasformano la corrente continua dei moduli fotovoltaici in comune corrente. Malgrado l'aumento delle vendite e delle commesse, il gruppo elettrotecnico zurighese è stato in grado di generare solo un utile netto di 64 milioni di dollari (63 milioni di franchi), il 91% in meno dei 681 milioni di dollari guadagnati dodici mesi prima.

Considerando solo le attività in corso, a seguito della vendita a Hitachi della ex divisione degli equipaggiamenti per reti elettriche, ABB ha chiuso il secondo trimestre con una perdita netta di 54 milioni di dollari, contro un importo positivo di 524 milioni di dollari a fine giugno 2018, ha indicato oggi la multinazionale zurighese in un comunicato. Il dato negativo riflette la vendita in perdita di inverter solari annunciata pochi giorni fa, che ha comportato un onere eccezionale di 455 milioni di dollari.

L'utile netto trimestrale da attività concluse è stato di 142 milioni di dollari. L'utile operativo Ebita è diminuito del 4% a 825 milioni di dollari. A tassi di cambio costanti e su base comparabile, tuttavia, è aumentato dell'1%.

Il fatturato è salito del 7% a 7,171 miliardi di dollari. Espressa in valuta locale, la crescita è risultata del 2%. le buone vendite nelle divisioni elettrificazione, automazione industriale e motori hanno compensato la performance più debole del segmento robotica e automazione. Le ordinazioni sono aumentate del 4% a 7,4 miliardi di dollari.

Il risultato trimestrale è superiore alla media delle previsioni degli analisti contattati dall'agenzia finanziaria Awp.

ABB è prudente sul futuro. Mentre i segnali economici per l'Europa e la Cina non sono chiari, gli Stati Uniti si stanno muovendo verso una fase di crescita sostenibile.