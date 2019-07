Valora, sale l'utile netto

BASILEA - Valora, gruppo basilese attivo nel settore del commercio al dettaglio - in particolare nelle edicole - e della ristorazione, ha realizzato nel primo semestre un utile netto in crescita del 21,4% a 27,4 milioni di franchi. Quello operativo Ebit è salito dell'8,6% a 42,8 milioni di franchi.

Il fatturato netto è per contro rimasto sostanzialmente invariato: -0,1% a 1,005 miliardi. In una nota, l'azienda precisa che i risultati di quest'anno sono stati calcolati secondo la nuova norma contabile IFRS 16 e che per misurare l'evoluzione dallo scorso anno anche quelli di gennaio-giugno 2018 sono stati rielaborati.

«Valora è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di circa 90 milioni di franchi di Ebit annunciato a giugno 2019, così come gli altri obiettivi di redditività fissati per l'anno in corso», ha affermato nella nota il direttore generale del gruppo Michael Mueller.

Il gruppo aveva recentemente fatto parlare di sé per aver ottenuto a fine aprile dalle FFS la gestione delle 262 superfici per chioschi e convenience store presenti nelle stazioni elvetiche. Già oggi Valora, che ha in organico circa 15'000 dipendenti, è presente nelle stazioni ferroviarie con i marchi "k kiosk" e "avec".

E a proposito di quest'ultimo, Valora ha annunciato a inizio mese di non voler più avere gestori indipendenti per i negozi "avec": entro agosto invierà ai suoi trenta partner di franchising la disdetta del contratto. In cambio verrà proposto ai gestori un contratto d'agenzia.