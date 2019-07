Repower, lascia il ceo Kurt Bobst

LANDQUART - Dopo undici anni al vertice, Kurt Bobst, CEO di Repower SA, ha deciso di lasciare l'azienda a settembre. Bobst è CEO di Repower dal 2008 e ha guidato con successo la società durante la crisi del mercato energetico. Inoltre, Bobst ha impostato Repower in modo tale da permetterle di affrontare senza indugi i prossimi sviluppi nel settore energetico. Roland Leuenberger, membro del Consiglio d’Amministrazione di Repower, assumerà a settembre la carica di CEO ad interim.

Kurt Bobst ha informato il Consiglio d’Amministrazione di Repower SA della sua intenzione di dare un nuovo orientamento alla sua carriera. Bobst ha realizzato con successo un riorientamento strategico dell'azienda in anni economicamente molto impegnativi, garantendo la stabilità finanziaria e la rinnovata redditività di Repower. Roland Leuenberger, membro del Consiglio d’Amministrazione di Repower SA, assumerà a settembre la carica di CEO ad interim come delegato del Consiglio d’Amministrazione. Egli guiderà l'azienda nei prossimi processi di pianificazione e budgeting e ga rantirà la continuità nei vari grandi progetti di Repower. Roland Leuenberger è membro del Consiglio d’Amministrazione di Repower SA dal 2016 ed è un esperto in materia di energia e finanza. Leuenberger si dimette dalla carica di presidente del Comitato per il controllo interno di Repower.

Roland Leuenberger ha completato i suoi studi in economia all'Università di Zurigo nel 2001 con il diploma di lic. oec. publ. In seguito ha lavorato per dieci anni presso UBS SA in diverse posizioni, da ultimo come responsabile Finance & Controlling di Wealth Management International. Negli ultimi dieci anni, Leuenberger ha ricoperto diverse funzioni come imprenditore nel settore energetico. Nel 2016 ha svolto un ruolo chiave nel riposizionamento strategico di Repower SA.