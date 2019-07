Apple richiama alcuni adattatori a parete a tre poli

BERNA - In collaborazione volontaria con l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), Apple Inc. richiama determinati adattatori a parete a tre poli della marca Apple. In casi molto rari possono rompersi, con il rischio, se toccati, di causare scosse elettriche. Gli adattatori interessati vengono sostituiti gratuitamente.

Gli adattatori interessati sono stati forniti tra il 2003 e il 2010 con computer Mac e alcuni dispositivi iOS e sono stati inclusi anche nel kit «Apple World Travel Adapter». Sono stati progettati per l’uso principalmente nel Regno Unito, a Singapore e a Hong Kong. In Svizzera sono stati venduti esclusivamente come parte dell'Apple kit «World Travel Adapter».

Un adattatore a tre poli interessato dal richiamo è bianco, senza lettere sullo slot interno dove si collega all’alimentatore principale Apple. Il richiamo non riguarda gli adattatori nuovi che sono bianchi e grigi sulla parte interna dove si collega all’adattatore principale.

Il richiamo non vale per gli adattatori USB di Apple.

I consumatori in possesso di un adattatore a parete a tre poli sono invitati a verificare mediante l’immagine allegata se il loro adattatore è interessato dal richiamo.

Gli adattatori in questione possono essere sostituiti gratuitamente con un adattatore nuovo. Il prodotto sostitutivo può essere richiesto in un negozio Apple o da un operatore di servizio Apple autorizzato, oppure verrà inviato via posta dal supporto di Apple dopo essere stato contattato dal cliente.