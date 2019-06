Un premio per Lena, il "robot-giornalista"

BERNA - Il premio EANA (European Alliance of News Agencies), destinato a una realizzazione di qualità nel giornalismo di agenzia, è stato assegnato quest'anno a Keystone-ATS. L'Alleanza ha ricompensato il giornalista Stefan Trachsel, responsabile del progetto di automatizzazione "Lena".

Il "robot-giornalista", in occasione delle votazioni federali, genera in maniera automatizzata migliaia di testi in francese e tedesco sui risultati dei comuni in Svizzera, evidenziandone le particolarità. I clienti dell'agenzia elvetica possono utilizzare queste notizie come base per i loro propri articoli oppure a fini di ricerca.

"Lena" è stato utilizzato per la prima volta in occasione delle votazioni federali del 29 novembre 2018 e verrà riproposto per le elezioni federali del prossimo autunno.

«Il riconoscimento premia i progetti che risolvono in modo innovativo un importante problema, che possono essere adottati da altre agenzie, integrano considerazioni sulle questioni legate a costi e ricavi e ampliano la copertura dell'attualità», ha spiegato Peter Kropsch, presidente dell'EANA e CEO dell'agenzia di stampa tedesca Dpa, citato in un comunicato dell'associazione.

«Siamo molto contenti per questo riconoscimento a Stefan Trachsel. Il progetto Lena dimostra il potenziale d'innovazione dell'agenzia, che siamo determinati a valorizzare per i nostri clienti», ha indicato dal canto suo Markus Schwab, CEO di Keystone-ATS.