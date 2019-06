Il Mediterraneo si conferma la meta preferita

ZURIGO - Voglia di vacanze e mare in Svizzera: l'estate si conferma la stagione preferita per le ferie e il Mediterraneo rimane una delle mete più ambite dai cittadini elvetici. Per soggiorni di lunga durata, tuttavia, le destinazioni più ricercate sono Thailandia e Stati Uniti.

La maggior parte dei viaggi avviene a luglio e agosto, indica in una nota odierna Hotelplan, l'agenzia viaggi controllata da Migros, che in questi due mesi realizza circa il 30% del fatturato annuale.

Nella categoria delle vacanze balneari di corta e media durata prevalgono le destinazioni nel Mediterraneo: in cima alla lista si trova la Spagna, seguita da Grecia, Cipro, Italia e Tunisia, precisa il gruppo pubblicando le tendenze estive per l'estate 2019.

Per i soggiorni balneari a lunga distanza la meta preferita è la Thailandia, davanti a Mauritius, Emirati Arabi Uniti, Indonesia e Maldive.

Gli Stati Uniti sono al primo posto per quanto riguarda i viaggi e i tour individuali. Al secondo posto il Canada e in seguito le crociere, le isole britanniche e la Scandinavia. Nei viaggi interurbani New York è la meta preferita davanti a Las Vegas, Londra, Amburgo e Vienna.