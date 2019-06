«Alla politica svizzera non interessa abolire il roaming»

ZURIGO - Si è chattato di telefonia mobile (e non) ieri negli uffici di 20 Minuten alla presenza dell'esperto di telecom di Comparis Jean-Claude Frick. Ecco le domande (e risposte) più interessanti.

A me la fattura su carta della Swisscom piace, mi sembra di avere in mano qualcosa di concreto. C'è qualcosa che posso fare per non doverla pagare, da ottobre? (Rosa)

Purtroppo non si può fare nulla. L'unico modo è avere sottoscritto l'offerta di base da 25 franchi al mese.

Perché in genere le compagnie telefoniche sono così pessime nell'assistenza ai clienti? (Angelina)

Perché un buon servizio clienti costa. Alcuni fornitori (non tutti, sia chiaro!) risparmiano delocalizzando all'estero e sulla formazione. E i risultati... si sentono.

Presto farò un tour attorno al mondo. Esistono offerte che permettono di pagare il giusto? O non potrò fare a meno di acquistare una Sim nuova in ogni paese? (Oliver)

Esistono fornitori di servizi globali che si possono attivare tramite eSim oppure via App. Spesso e volentieri però sono comunque più cari delle aziende locali. Il modo migliore per risparmiare è acquistare una Sim se ci si ferma a lungo in un Paese.

Devo pagare il roaming dei dati all'estero anche se li ho disattivati sul mio cellulare? Di recente mi è capitato... (John)

Sicuro di averlo fatto anche dalle impostazioni del telefono? In ogni caso può capitare che dopo un riavvio o un aggiornamento si riattivino. Se sei sicuro contesta la fattura al fornitore, e non mollare!

Perché il Lichtenstein ha abolito il roaming e noi ce l'abbiamo ancora? Quando finirà questa situazione? (Mario)

Sfortunatamente la politica in Svizzera non ha nessun interesse ad abolirlo e, senza pressioni, di sicuro gli operatori non rinunceranno mai volontariamente a queste entrate. In questo senso hanno fatto un ottimo lavoro di lobbying in Parlamento.