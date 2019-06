ReAssure si appresta ad entrare alla Borsa di Londra

ZURIGO - Swiss Re sta compiendo progressi in vista di un'entrata in borsa della sua filiale britannica ReAssure. L'azienda, che gestisce il ramo vita del Regno Unito, prevede di pubblicare oggi nel corso della giornata i documenti di registrazione per un'offerta pubblica di vendita (ipo) alla Borsa di Londra (LSE). Lo indica Swiss Re in una nota odierna.

Una condizione preliminare è l'approvazione dell'ente di regolamentazione finanziaria britannica Financial Conduct Authority. La registrazione è il primo passo verso una possibile quotazione sul mercato principale del LSE. In caso di entrata in Borsa, Swiss Re, come noto, intende ridurre la propria partecipazione al di sotto del 50% rispetto all'attuale 75%.

Swiss Re aveva già annunciato la sua intenzione di compiere questo passo nell'agosto dello scorso anno e, malgrado l'incerta situazione legata alla Brexit, l'ha mantenuta. In preparazione di una ipo, ReAssure è stata trasformata in una società indipendente.