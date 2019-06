Torna Woodvetia, la “nazione del legno”

ZURIGO - «Ecco come un bernese è diventato parte di una famiglia del canton Friburgo»: con questa modalità, l’Economia svizzera del legno e l’Ufficio federale dell’ambiente richiameranno in futuro l’attenzione sulla materia prima svizzera nell’ambito della nuova campagna Woodvetia, che prende il via proprio questo mese.

A seguito dello shock del franco svizzero, il Piano d’azione Legno dell’Ufficio federale dell’ambiente e l'economia svizzera del legno hanno sensibilizzato la popolazione in merito alla provenienza della materia prima legno tramite la campagna Woodvetia, rivolgendosi in particolare ai committenti e ai consumatori.

Una solida base - Nel 2018, il settore bosco-legno nazionale ha costituito, congiuntamente alla Confederazione, l’organizzazione «Marketing Legno Svizzero», oggi responsabile della nuova campagna che si affida ad alcuni concetti chiave: per ogni abitante della Svizzera cresce la specie legnosa ideale per realizzare il proprio progetto; le possibilità offerte dal legno svizzero sono diversificate come il nostro Paese; la raccolta e la lavorazione del legno svizzero contribuiscono a rinnovare le foreste, creando lavoro e indotto nelle regioni periferiche.