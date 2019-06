L'acquisizione di UPC sotto la lente della Comco

ZURIGO - La Commissione della concorrenza (Comco) ha deciso di sottoporre a un esame dettagliato il progetto di acquisizione di UPC Svizzera, interamente controllata da Liberty Global, da parte di Sunrise. Un tale esame di fase II è conforme alle aspettative di Sunrise, ha indicato oggi l'operatore in un comunicato.

Il 27 febbraio Sunrise ha annunciato la firma di un accordo vincolante per l'acquisizione dell'operatore via cavo per 6,3 miliardi di franchi.

«Sunrise si aspetta che la transazione sia approvata dalle autorità della concorrenza, poiché l'acquisizione di UPC Svizzera intensificherà la concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni», si legge nella nota.

Dall’esame preliminare della COMCO «sono emersi indizi secondo i quali l’acquisizione potrebbe creare o rafforzare una posizione dominante». Questo sarebbe il caso sui mercati della fornitura dei diritti di ritrasmissione di eventi sportivi da parte di Pay-TV come anche sui mercati dell’accesso ai consumatori finali di Sunrise e UPC in materia d’interconnessione IP. Vi sono inoltre indizi «di una possibile creazione o rafforzamento di una posizione dominante collettiva con Swisscom sui mercati al dettaglio (consumatori finali) di internet a banda larga e di telefonia fissa, sui mercati delle piattaforme per la diffusione della TV digitale lineare e sul mercato regionale della piattaforma (rete di UPC) per la trasmissione di Video on Demand (VoD)». Per tale motivo la COMCO esaminerà l’impatto sulla concorrenza della concentrazione prevista.

L’esame deve avvenire entro il termine legale di quattro mesi. Quindi la decisione della Comco è prevista entro l'inizio di ottobre al più tardi. Sunrise prevede che la transazione si concluderà nel quarto trimestre di quest'anno.