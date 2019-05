Uber assicura gratuitamente i suoi autisti e corrieri. Unia: «Proposta assurda»

ZURIGO - Uber compie un passo in direzione dei "suoi" autisti e corrieri in Svizzera: offre gratuitamente a tutti coloro che propongono servizi di trasporto e di consegna di pasti a domicilio tramite l'app del gruppo americano una nuova polizza assicurativa di Axa che copre in particolare malattia, incidenti e congedi maternità e paternità.

Questo programma «è interamente finanziato da Uber, senza costi per gli autisti e i corrieri», indica la società in un comunicato odierno. Esso è stato concepito per fornire maggiore sicurezza ai propri partner - secondo Uber non si tratta di dipendenti - senza limitare la loro autonomia, «alla quale sono molto legati», viene affermato.

L'assicurazione, valida da oggi e che si aggiunge all'assicurazione malattia obbligatoria, offre una migliore protezione in caso d'incidente durante una corsa effettuata tramite l'applicazione. Per poter beneficiare delle prestazioni un autista partner deve aver effettuato almeno 150 corse nelle ultime otto settimane, un corriere di UberEats almeno 30.

«Flessibilità e sicurezza non sono incompatibili. Ci impegneremo ulteriormente ad essere un partner migliore per gli autisti e i corrieri e a trovare soluzioni praticabili per migliorare la protezione degli indipendenti in Svizzera», afferma Steve Salom, direttore generale per la Svizzera, l'Austria e la Francia. Uber e Axa collaborano già dall'anno scorso in oltre venti paesi europei, assicurando più di 150'000 autisti e corrieri.

Nel 2018 Uber contava circa 300'000 utilizzatori regolari della sua piattaforma di prenotazione in Svizzera. L'azienda è presente a Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna.