Partner commerciali, la Svizzera non è più sotto la lente

WASHINGTON - Nove nazioni, tra cui la Cina, sono state inserite dal Dipartimento del Tesoro americano nella lista dei partner commerciali sotto osservazione. Lo riferiscono i media americani. Gli altri paesi sono: Italia, Germania, Irlanda, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Singapore e Vietnam. Due nazioni, India e Svizzera, sono state rimosse.

Pur ampliando il numero di paesi soggetti a controllo, l'amministrazione ha affermato che nessun paese soddisfa i criteri per essere etichettato come uno che cerca di ottenere vantaggi commerciali sleali negli Stati Uniti manipolando la sua valuta.

Nonostante l'aspra guerra commerciale in corso da mesi, il Dipartimento del Tesoro americano ha dunque 'risparmiato' la Cina evitando di bollarla come 'manipolatrice di valute' nel rapporto sulle politiche valutarie dei principali partner commerciali. La decisione del Tesoro da un lato non consente al presidente americano Donald Trump di rispettare una delle sue promesse elettorali, ma dall'altra parte evita un'escalation delle guerra commerciale con Cina. Durante la campagna elettorale, Trump aveva promesso che avrebbe dichiarato Pechino manipolatore di valute dal primo giorno. La Cina resta fra i paesi sotto osservazione del Tesoro.

Per quanto riguarda l'inserimento dell'Italia nell'elenco dei partner commerciali sotto osservazione, nel rapporto semestrale sulle politiche valutarie dei principali partner commerciali si legge che il Paese continua a soffrire per la produttività stagnante e l'aumento del costo del lavoro. L'Italia deve «intraprendere riforme strutturali fondamentali per rafforzare la crescita di lungo termine, in linea con la riduzione dell'elevata disoccupazione e del debito pubblico, e salvaguardando la sostenibilità di bilancio».

Secondo una legge del 1988, il Dipartimento del Tesoro è tenuto a riferire al Congresso ogni sei mesi in merito all'eventuale manipolazione delle valute da parte di qualsiasi paese per ottenere vantaggi commerciali rispetto agli Stati Uniti. Tale constatazione potrebbe portare a sanzioni commerciali. Una legge del 2016 ha ampliato i criteri che il Tesoro avrebbe dovuto utilizzare per fare la sua valutazione.

Nella lista dei paesi sotto osservazione il Tesoro americano inserisce chi soddisfa almeno due dei tre 'requisiti' richiesti, ovvero avere un surplus delle partire correnti del 2%, avere un surplus commerciale con gli Stati Uniti di oltre 20 miliardi di dollari e intervenire attivamente sul mercato valutario del proprio paese.