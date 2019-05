Stadler Rail: anche il personale beneficerà dello sbarco in borsa

ZURIGO - Anche il personale di Stadler Rail potrà approfittare del riuscito sbarco in borsa, in aprile, del costruttore ferroviario turgoviese: a seconda dell'anzianità di servizio i circa 8500 dipendenti - non però i quadri - riceveranno in giugno da mezza a una mensilità supplementare.

I soldi saranno versati dall'azionista principale, l'imprenditore ed ex consigliere nazionale UDC Peter Spuhler. E verranno corrisposti oltre ai normali bonus e alla 13esima, ha indicato la portavoce Marina Winder confermando un'anticipazione del settimanale Handelszeitung.

Stando al periodico il pagamento di circa 25 milioni di franchi sarà addebitato alla PCS Holding, società con sede a Frauenfeld attraverso cui Spuhler detiene le sue partecipazioni in Stadler Rail, Autoneum, Rieter e Aebi-Schmidt.

I quadri non potranno beneficiare di un'elargizione speciale, visto che da anni ricevono il loro stipendio parzialmente in azioni. Visto che il corso del titolo Stadler Rail è sensibilmente aumentato - prezzo d'emissione 38 franchi, ne vale ora circa 45 - hanno già potuto approfittare dell'entrata in borsa.

La Handelszeitung riferisce che negli ultimi 13 anni i 170 quadri hanno ricevuto azioni per un ammontare complessivo che oggi vale 250 milioni di franchi. In pratica l'entrata sul mercato dei capitali ha fatto di queste persone dei milionari (in media). Va comunque considerato che le azioni sono bloccate sino alla primavera 2020.

Azienda con sede a Bussnang (TG), Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. È stata comprata dall'imprenditore ed ex consigliere nazionale UDC (1999-2012) Peter Spuhler nel 1989 per circa 4,5 milioni di franchi. Allora l'impresa contava 18 dipendenti.