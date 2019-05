Le borse riciclabili per un mondo meno inquinato

LUGANO - Oceani e spiagge sono pieni di montagne di spazzatura. L’immagine della plastica peggiora di anno in anno. Quest’ultima è spesso monouso e finisce in fretta nella spazzatura – a volte purtroppo anche nel mare. In molti negozi non si ricevono più sacchetti di plastica, purtroppo però questi sono ancora presenti nel reparto della frutta e della verdura. Per fortuna ci sono già ottime alternative.

Chi non conosce questa situazione? Fare un salto veloce nel reparto della frutta e verdura, prendere un sacchetto di plastica, riempirlo con un paio di alimenti, incollare l’etichetta del prezzo e pagare. Cosa succede dopo il consumo con il sacchetto? Nella maggior parte dei casi non lo si conserva, ma lo si getta direttamente nella spazzatura. Quest’azione contribuisce a peggiorare il problema dell’inquinamento ambientale.

Alle casse dei supermercati già da un po’ di tempo troviamo sacchetti riutilizzabili a base di plastica riciclata, questo piccolo accorgimento contribuisce al rispetto ambientale e in poco tempo è diventata normalità nel nostro quotidiano. Questo esempio positivo può e deve essere applicato anche al reparto frutta e verdura. Esistono già vari tipi di sacchetti riutilizzabili per l’acquisto degli ortaggi, bisogna semplicemente acquistarli e fare attenzione di portarli con sé ogni volta che si va a fare la spesa.

Aspetti positivi per l’acquirente e il pianeta? Molti…

Rispettosi dell’ambiente

Lavabili

Riutilizzabili

Degradabili

Economici

Le così dette «Multi-bags» sono super leggere, piccole e trovano spazio in qualsiasi zaino o borsetta. Importante: non dimenticarsele a casa così da poterle sempre usare e evitare così l’uso di sacchetti di plastico monouso. In questo modo con questo piccolo gesto si contribuisce in maniera importante alla salvaguardia del nostro pianeta. È più semplice di quello che pensi!

Articolo in collaborazione con Gorilla