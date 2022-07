Ferito in una grotta a 50 metri sottoterra, due giorni interi per salvarlo

ALTMANN - Grande spavento, questa settimana, per uno speleologo esperto. Lunedì dopo mezzogiorno l'uomo è stato colpito da una roccia, staccatasi dalla parete, mentre si trovava in una grotta a una profondità di 50 metri vicino ad Altmann (SG). Ferito alle gambe, il 40enne non era più in grado di risalire in superficie da solo.