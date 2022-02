Perde il controllo e si ribalta nel prato

Giornalista in formazione

di Chiara Gallè Giornalista in formazione

TRASANDIGEN - Prima stava uscendo di strada, poi è andata in contromano e infine si è capottata nel prato. Una donna italiana ha avuto un brutto inizio di giornata questa mattina.

Erano circa le sette quando una 45enne, uscita da una rotonda in direzione di Trasandigen, ha rischiato di finire fuori strada e, sterzando per restare in carreggiata, è finita nella corsia opposta. La polizia cantonale di Sciaffusa ipotizza che con la ruota destra sia quindi finita nel prato e si sia ribaltata. L'auto ha finito la sua corsa sul tetto.

La donna è uscita da sola dall'auto, ma è stata portata in ospedale per un controllo. La polizia scrive in una note che «il veicolo coinvolto nell'incidente ha dovuto essere rimosso da una società di recupero privata con danni totali di diverse migliaia di franchi svizzeri».