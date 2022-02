Natallia Hersche, prigioniera da un anno e mezzo in Bielorussia, è stata rilasciata

BERNA - Natallia Hersche è stata rilasciata oggi dalla severissima prigione di Mogilev, dopo quasi un anno e mezzo di reclusione in strutture carcerarie bielorusse. Ad accoglierla - scrive il Dipartimento federale degli affari esteri - c’era l’ambasciatrice svizzera Christine Honegger Zolotukhin.

La donna, che arriverà in Svizzera oggi, era stata arrestata nel 2020 dopo aver partecipato a una manifestazione a Minsk contro il governo di Alexander Lukashenko.

Era poi stata processata, in un procedimento a senso unico, e condannata a 2 anni e 6 mesi di carcere. Stando al di lei fratello, la sentenza della 51enne è stata data in tribunale in assenza del suo legale.

«Il rilascio fa seguito a un anno e mezzo d'intensi sforzi intrapresi dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dal suo capo, il presidente della Confederazione Ignazio Cassis», scrive il DFAE.