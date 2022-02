17enne travolto e ucciso da una valanga

COIRA - Una valanga ha investito e ucciso uno snowboarder 17enne che martedì sciava fuori dalle piste della zona del Piz Darlux, sopra Bergün/Bravuogn. Lo riferisce un comunicato odierno della polizia cantonale grigionese.

Un gruppo di giovani del cantone di Zurigo aveva concordato che si sarebbero riuniti alla stazione intermedia presso il ristorante La Diala alla fine della giornata di sci sul Darlux.

Il 17enne non era presente. Contattato per telefono aveva segnalato che era uscito dalla pista battuta durante la discesa dall'Alp Darlux e stava cercando una via d'uscita. Quando, dopo diverso tempo, non si è presentato al posto concordato, gli amici hanno dato l'allarme, intorno alle 15.30.

Durante le ricerche, è stata vista una traccia di snowboard sotto l'Alp Darlux, al di fuori della pista segnalata, con vicino i resti di una valanga. La zona è stata messa in sicurezza con una detonazione. Il ragazzo è stato localizzato intorno alle 18.30 e in seguito estratto dalla massa di neve. Il medico della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) ha potuto solo constatarne la morte.

Il Care Team Grischun è stato chiamato per occuparsi dei parenti e dei colleghi del defunto. La procura e la polizia cantonale stanno chiarendo le circostanze esatte dell'incidente.