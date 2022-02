Due anni fa investì una poliziotta, oggi si scusa

ZURIGO - Si è aperto oggi a Winterthur il processo a un 22enne che nell'ottobre 2019 aveva investito una poliziotta per fuggire a un posto di blocco allestito nella città zurighese. Il giovane si è scusato per il suo gesto e ha riconosciuto di avere disturbi psichici per i quali necessita aiuto.

In una dichiarazione l'imputato ha affermato di non aver voluto travolgere l'agente con l'auto e di aver agito senza riflettere - un atteggiamento sbagliato e pericoloso. «Se potessi tornare indietro non lo farei più e spero che (la poliziotta) stia presto meglio» La donna soffre ancor oggi delle conseguenze dell'impatto e del volo che le sono quasi costati la vita.

Il 22enne svizzero, affetto da schizofrenia, vive attualmente in un reparto chiuso della clinica psichiatrica di Rheinau (ZH). «Oggi so che ho bisogno di medicamenti, sto molto meglio». Il giovane aveva iniziato a consumare droghe all'età di 14 anni, dapprima cannabis poi anche LSD e cocaina, cosa che gli ha causato psicosi e richiesto ricoveri in cliniche anche in passato.

Il 13 ottobre 2019 l'imputato aveva rubato un'auto di grossa cilindrata, una BMW 750 nera, da una rimessa a Neftenbach (ZH). La vettura era quindi stata localizzata a Winterthur, dove gli agenti hanno predisposto un posto di blocco. Giunto in prossimità dei poliziotti, il giovane si era dapprima fermato per poi ripartire a razzo, investendo in pieno la 39enne e sfiorando una collega, che era però riuscita a schivare l'impatto e a sparare un colpo di pistola in direzione del veicolo in fuga. L'autore del gesto era stato infine fermato dopo un inseguimento nei pressi di Hofstetten (ZH).

Il ministero pubblico l'accusa in particolare di tentato assassinio; la pena richiesta non è ancora nota. La Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, a suo tempo, aveva richiesto «una pena esemplare» per il giovane, mentre l'autore della perizia psichiatrica raccomanda la misura stazionaria definita «piccolo internamento». Una misura per giovani adulti come auspicata dalla difesa, che permetterebbe al 22enne di terminare il suo tirocinio di elettricista, non viene invece considerata utile: secondo il perito non è necessario che egli impari a lavorare o a reinserirsi.

La lettura della sentenza è prevista per l'8 marzo

20 Minuten (archivio)