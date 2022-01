Cade nel frantumatore di rocce e muore

SION - Non ha avuto scampo il 31enne operaio che ieri pomeriggio è caduto in un frantumatore di rocce di una cava di Zermatt (VS).

L'uomo, un vallesano residente nella regione, stava caricando alcune pietre utilizzando un escavatore quando, per motivi sconosciuti, è terminato nel macchinario. I soccorritori, immediatamente accorsi sul luogo dell'incidente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il Ministero pubblico e la polizia cantonale vallesani hanno aperto un'inchiesta per stabilire le cause della tragedia.