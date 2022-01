Piccolo aereo da turismo cade nel Lago di Zurigo

WANGEN - Un aereo da turismo è precipitato oggi pomeriggio nel Lago di Zurigo poco dopo il decollo dall'aerodromo di Wangen-Lachen (SZ), situato proprio sulle rive dello specchio d'acqua. Il pilota 49enne è stato recuperato in stato di ipotermia, ma illeso.

Per motivi ancora sconosciuti, poco dopo la partenza attorno alle 15.30 l'ultraleggero ha avuto un calo di prestazione. Il pilota - indica la polizia cantonale in un comunicato diffuso in serata - è riuscito a effettuare un ammaraggio d'emergenza a un centinaio di metri dalla riva. Un uomo che si trovava su una barca ha osservato l'incidente e ha soccorso il 49enne, poi condotto in ospedale per controlli.

L'aereo, che porta il logo della scuola di volo di Grenchen (SO), è stato trainato a riva dal servizio di soccorso lacuale ed estratto dall'acqua dai pompieri con l'aiuto di una gru. Stando al sito della scuola, si tratta di un aliante a motore biposto del tipo Schleicher ASK-16. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha aperto un'inchiesta.

BRK News