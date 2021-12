Apre la portiera della pattuglia e aggredisce un poliziotto

SAN GALLO - Prima ha bloccato l'auto in partenza, poi si è scagliato contro un poliziotto. Verso le 03:20 di questa mattina, un uomo ubriaco è stato arrestato dopo aver bloccato una pattuglia.

I due agenti stavano trasportando una persona all'ospedale cantonale di San Gallo. Ma il loro servizio è stato interrotto da un 26enne che si è messo davanti alla macchina e, nonostante le richieste, non ha voluto spostarsi. Si è fatto sempre più aggressivo, finché si è diretto alla portiera del posto passeggero, l'ha aperta e si è scagliato contro uno dei due agenti.

I due poliziotti sono infine riusciti ad ammanettarlo e l'uomo è stato portato in centrale. Come riportano le autorità cantonali in una nota, «è stato sottoposto ad alcol test e l'etilometro ha mostrato un valore di 1,06 mg/l». Per aver messo in pericolo se stesso e gli altri, l'uomo è stato accusato d'intralcio e aggressione a pubblico ufficiale.