PRATTELN - Non l'ha fatta franca un giovane automobilista che sabato sera circolava a 122 chilometri orari in una zona 30 di Pratteln (Basilea Campagna). Non c'era nessun radar, ma la sua corsa ad alta velocità è stata immortalata in un video da parte di un testimone, che ha segnalato l'episodio alla polizia.

Ed è proprio la successiva analisi del video che ha permesso di stabilire la velocità della vettura con al volante il giovane, un ventenne cittadino svizzero. Come detto, 122 chilometri orari sui 30. Aveva dunque superato di 92 chilometri orari il limite consentito, come fa sapere la polizia.

Il giovane conducente è stato rintracciato e dovrà comparire davanti a un giudice. La patente gli è stata immediatamente ritirata.