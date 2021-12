Fiamme in un centro di riciclaggio, tre persone evacuate

AFFOLTERN AM ALBIS - Fiamme nella notte in un centro di riciclaggio di Affoltern am Albis, canton Zurigo. Verso le 3.30, per cause ancora da definire, è scoppiato un rogo, riferisce la Polizia cantonale zurighese.

Nessuno è rimasto ferito, ma per motivi di sicurezza tre abitanti delle case vicine sono stati evacuati. I danni sono ancora da calcolare, ma potrebbero ammontare a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Brknews