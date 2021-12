Scontro a tre vicino a Lucerna, un ferito

LUCERNA - Ha avuto luogo questa mattina una collisione tra tre auto a Eschenbach, nel Canton Lucerna, che ha costretto l'intervento del servizio ambulanze per il trasporto di un ferito all'ospedale. La strada è rimasta chiusa per circa due ore.

Il tutto è avvento attorno alle 09:30, quando un'auto, svoltando a sinistra, è entrata - per motivi d'appurare - in collisione con un mezzo in arrivo in senso inverso. A quel punto, l'auto in arrivo è stata spinta sull'altro lato della strada, dove ha impattato con la parte anteriore di un altro veicolo in arrivo.

La carrozzeria di servizio ha dovuto rimuovere tutti e tre i veicoli, con l'incidente che ha causato danni materiali per circa 35'000 franchi svizzeri.

Luzerner Polizei