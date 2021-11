La Svizzera chiude i voli diretti con l'Africa australe

BERNA - La Svizzera vieta tutti i voli diretti dall'Africa australe da oggi alle 20.00 per evitare la diffusione della nuova variante detta "nu", riscontrata per la prima volta in Sudafrica e poi in altre nazioni a Sud del continente africano.

Le caratteristiche della nuova variante del virus sono definite preoccupanti dalla comunità scientifica. Si presume che sia più facilmente trasmissibile della variante Delta, attualmente prevalente in Svizzera, ed esiste la possibilità - che deve essere ancora scientificamente verificata - che i vaccini siano meno efficaci. Per impedire o rallentare la diffusione di questa variante del virus (B.1.1.529), la Confederazione ha adottato una serie di misure che entreranno i vigore dalle 20.00 di oggi.

Tutti i voli da Botswana, Swaziland, Lesotho, Mozambico, Namibia, Zimbabwe e Sudafrica sono vietati per un periodo indefinito. L'Ufficio federale dell'aviazione civile può concedere permessi eccezionali per il rimpatrio di cittadini svizzeri o di persone che hanno un permesso di soggiorno in Svizzera.

I viaggiatori provenienti dalla regione del Sudafrica e da altri Paesi dove la variante è stata già rilevata, come Hong Kong, Israele e Belgio, devono presentare un test Covid 19 negativo al momento dell'imbarco e dell'ingresso in Svizzera, anche se sono vaccinati o guariti e osservare una quarantena di 10 giorni una volta giunti sul suolo confederato. Il trasporto dall'aeroporto a casa non deve avvenire con i mezzi pubblici. L'obbligo di test e di quarantena sarà esteso ad altri Paesi in cui verà rilevata la nuova variante del virus.

La decisione della Svizzera segue quella analoga annunciata oggi da altri Paesi dell'Unione Europea e segue il via libero della Commissione europea, giunto in serata, per il congelamento dei voli da, e per, l'Africa australe.