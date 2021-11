Decorazioni natalizie crollate, due ragazze ferite in modo grave

IBACH - Sono tutte donne le sei persone rimaste ferite oggi pomeriggio a causa del crollo di alcune decorazioni natalizie dal tetto del centro commerciale "Mythen Center" di Ibach, frazione di Svitto. Due di loro hanno riportato gravi ferite - non una come inizialmente comunicato - ha precisato in serata la polizia cantonale svittese.

Gli addobbi sono precipitati da un'altezza di circa dieci metri. Le cause dell'incidente, tuttavia, non sono al momento note. Un'indagine per chiarirle è stata aperta.

Ad essere rimaste gravemente ferite sono due giovani ragazze di 23 e 26 anni, mentre le altre quattro - di età compresa tra i 17 e i 57 anni - hanno subito solo lesioni minori. I primi soccorsi sono stati effettuati sul posto, in seguito le sei ferite sono state trasportate in ospedale con ambulanze oppure in elicottero.

L'allarme è giunto alla centrale di polizia attorno alle 14.15. La notizia era stata pubblicata sul sito internet del giornale locale "Bote der Urschweiz". Su Twitter, la polizia aveva poi comunicato che l'edificio era stato evacuato come misura di sicurezza. Il centro commerciale è rimasto chiuso tutto il giorno.

Per occuparsi delle persone che hanno assistito all'incidente o che si trovavano nelle immediate vicinanze è stato sollecitato il care team del Canton Svitto. Nell'operazione, oltre al team di assistenza, sono stati coinvolti i servizi di soccorso di Svitto, Küssnacht e Zugo, l'eliambulanza della Rega, i pompieri di Svitto, l'ispettorato del lavoro e la polizia cantonale di Svitto. Per un totale di circa 130 persone.

