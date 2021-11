Fatto di sangue nel Giura bernese, un morto e due feriti

TRAMELAN - Un morto e due feriti da colpi di arma da fuoco ieri in due località del Giura bernese, in circostanze ancora da chiarire. La polizia cantonale sta indagando per capire se ci sia un legame fra i due fatti.

Tutto è cominciato nel pomeriggio, con il ritrovamento dei due feriti a Tramelan, una donna e un uomo. Dopo i primi soccorsi d'urgenza, la prima è stata trasportata in ospedale in elicottero, mentre il secondo in ambulanza.

Raccogliendo le prime informazioni, la polizia è venuta a sapere che una terza persona se n'era andata poco prima con un'arma da fuoco. Durante le ricerche, gli agenti hanno scoperto un cadavere in un appartamento di St-Imier, località situata a circa 13 chilometri di distanza.

L'identificazione formale della vittima è ancora in corso, ha reso noto stamane il Ministero pubblico regionale del Giura bernese-Seeland. È stata aperta un'inchiesta. Oltre all'Istituto di medicina legale, diversi specialisti forensi sono impegnati sul terreno per raccogliere tracce e indizi.