Fugge dalla polizia, urta una bicicletta e finisce in un cespuglio

ZURIGO - Un inseguimento da film ha avuto luogo oggi pomeriggio per le strade di Zurigo. La protagonista era un'auto che ha accelerato per sfuggire a un controllo di polizia lungo Badenerstrasse. Il mezzo, guidato da un cittadino svizzero di 27 anni, si è diretto dapprima verso Schlieren, poi verso Altstetten.

A un certo punto - come si legge in una nota delle autorità - una volante della polizia ha tentato di sorpassare il veicolo in fuga, ma è stata urtata da quest'ultimo. Il 27enne ha quindi perso il controllo della sua auto ed è finito in un cespuglio, terminando la sua corsa.

Sbandando, ha anche urtato una bicicletta. Il ciclista - un 31enne del Regno Unito - è riuscito a evitare il peggio, saltando giù dal mezzo a due ruote: ha fortunatamente riportato soltanto ferite leggere. Ed è stato portato in ospedale per degli accertamenti delle sue condizioni.

Per il conducente 27enne, che nella sua fuga si è reso colpevole di svariate infrazioni stradali, sono invece scattate le manette.

