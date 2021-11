Contadino trova la morte in un miscelatore di mangimi

ZURIGO - Un incidente sul lavoro è risultato fatale a un contadino di 59 anni. L'uomo è infatti stato rinvenuto morto ieri pomeriggio in un miscelatore di mangimi - una macchina agricola usata per pesare, miscelare e distribuire cibo ai ruminanti - presente nella sua fattoria di Kronau (ZH). Il contadino, stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale, vi sarebbe caduto dentro per motivi al momento sconosciuti.

I soccorritori, allarmati da una terza persona, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'agricoltore. La polizia cantonale di Zurigo ha aperto un'inchiesta per stabilire le esatte cause della tragedia. I congiunti del 59enne sono stati presi a carico dal Care Team.