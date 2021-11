Zurigo, polizia in forze alla stazione di Stadelhofen

ZURIGO - Una massiccia operazione di polizia è in corso in questi minuti presso la stazione ferroviaria di Stadelhofen a Zurigo.

I contorni della vicenda non sono al momento chiari. Le autorità, scrive 20 Minuten, si sono limitate per ora a confermare che un'operazione su larga scala è in corso, senza però precisarne le cause.

Sul posto si registra la presenza di decine di agenti, alcuni dei quali pesantemente armati. Stando alle prime informazioni, una persona sarebbe stata arrestata.

Seguono aggiornamenti.

